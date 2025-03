'BBB 25' - Reprodução / TV Globo

Rio - Depois de mais de 70 dias confinados na casa do "Big Brother Brasil 25", os participantes enfrentarão uma das dinâmicas mais emocionantes e cruéis do jogo. O Sincerão desta segunda-feira (24), promete mexer profundamente com o emocional dos brothers e sisters ao tocar em um dos temas mais delicados para qualquer competidor: a saudade da família.



Cada participante receberá três lembranças especiais enviadas por seus familiares: uma foto, um objeto afetivo e um áudio. No entanto, apenas um deles terá a chance de manter um desses itens e reviver um pouco do carinho dos entes queridos.



Inspirado na dinâmica do 'Resta 1', o Sincerão funcionará em rodadas nas quais os participantes precisarão eliminar as lembranças uns dos outros. Cada objeto retirado será destruído, no final, apenas um participante poderá abrir sua lembrança e sentir o aconchego da mensagem familiar.



Este tipo de Sincerão já aconteceu em edições anteriores e a expectativa é que gere discussões, alianças abaladas e muito choro.