Programa Feminino - Reprodução/SBT

Publicado 25/09/2025 00:00

A próxima reformulação do Aqui Agora deverá marcar o fim da trajetória de Daniele Brandi no jornalismo do SBT. Tal qual antecipado pela Canal D, o noticioso está em vias de ser deslocado para os sábados, das 16h às 20h, com apenas Geraldo Luís no comando. Com isso, a apresentadora deverá ser remanejada para um novo programa feminino, que contará com a direção-geral de Leonor Corrêa. O projeto ainda é embrionário, mas a ideia é que ele ocupe o horário do Primeiro Impacto.

Filmes nos domingos da Record

Com o fim do Game dos 100, a Record voltará a apostar no Cine Maior nas tardes de domingo. A sessão de filmes retomará seu antigo horário, das 14h às 16h, e fará dobradinha com o Acerte ou Caia! - que tinha melhor desempenho de audiência quando herdava público dos enlatados. A 1ª produção é a ação Sem Escalas, exibida pela última vez em abril (por sinal, neste mesmo horário).

Novidades na Record

Nader Khalil - Divulgação/RICTV

Nader Khalil é a mais nova contratação da NDTV Record. O jornalista, conhecido por passagens pela Globo e pela Band, assumirá o comando do Cidade Alerta em Santa Catarina na próxima segunda (29). O noticioso, que já é vice-líder de audiência em seu horário, passará a focar ainda mais em reportagens investigativas, que são a especialidade do âncora.





Baixa na RedeTV!

Elas em jogo - Reprodução/RedeTV!

O Elas em Jogo sequer completou um ano de exibição na RedeTV!. O programa esportivo, que tinha foco no futebol feminino, foi subitamente tirado do ar nesta semana, sendo substituído por uma versão maior do Bola na Rede. A atração, segundo apurou a Canal D, perdeu seu único patrocinador.



É POP OU FLOP?

É pop... a sacada de Rodrigo Carelli para a manutenção dos infiltrados no elenco fixo de A Fazenda 17. O diretor mandou bem em jogar a responsabilidade da mudança das regras para a torcida, que ficou empolada com a performance de Carol Lekker no reality show. Não deixou de ser uma carellada, mas ao menos desta vez foi para o bem da dinâmica do programa.



É flop... a preguiça da produção do Programa do João no SBT. A atração não está nem há dois meses no ar e já está recorrendo para materiais antigos, exibidos previamente pela Band, para encher linguiça. Por sinal, a reedição dos materiais beira o amadorismo, com cortes sem sentido e tentativas porcas de desfocar a marca da antiga emissora.