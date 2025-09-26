Dudu Camargo - Reprodução/SBT

Dudu CamargoReprodução/SBT

Publicado 26/09/2025 00:00

Não se surpreenda se Dudu Camargo voltar ao SBT depois de sua passagem por A Fazenda 17. Ele não tem chance alguma de se estabelecer na Record, mas sua ex-empregadora tem visto com bons olhos a empreitada rural do pupilo de Silvio Santos. Uma possível volta do apresentador aos telejornais da rede já tem sido debatida internamente. Até novembro, vale lembrar, ele segue recebendo um salário da emissora, como parte de um acordo para que ele não falasse mal da rede.



Passando a sacolinha

Tentando cada vez mais se distanciar da imagem de ser apenas um canal de televisão, a CNN Brasil apostou em um clube de fãs no YouTube. A emissora lançou uma série de pacotes, com valores a partir de R$ 7,99, que prometem vantagens aos assinantes, como assistir um dos programas de William Waack a qualquer momento - até então, as íntegras ficavam disponíveis gratuitamente.

Taís Araujo x Globo

Tais Araújo - Divulgação/TV Globo

Tais AraújoDivulgação/TV Globo

Incomodada com os rumos de seu personagem em Vale Tudo, Tais Araújo vai dar um tempo dos folhetins. A atriz recusou uma oferta da Globo para atuar em A Nobreza do Amor, novela das 18h que estreará em março de 2026. Oficialmente, a artista garante que recusou não por conta da insatisfação, e sim por querer mais tempo com sua família.





Cancelado, mas em alta

Repórter Record - Reprodução/Record

Repórter Record Reprodução/Record

Descontinuado no final do ano passado, o Repórter Record Investigação foi indicado ao Emmy Internacional. A atração de Luiz Fara Monteiro (atualmente no Fala Brasil) disputa a estatueta de Melhor Documentário, com a reportagem Desaparecidos Forçados, exibida em julho de 2024.

É POP OU FLOP?

É pop... a 1ª prova do fazendeiro de A Fazenda 17, que consistiu em uma rodada de perguntas de matemática do ensino fundamental, mas com os participantes vestidos de galinhas. A dinâmica, simples e engraçada, foi muito mais eficiente e divertida do que a maioria das atividades do BBB nos últimos 5 anos - o reality da Globo virou uma filial da Polishop neste sentido.



É flop... a indicação de Mania de Você para o Emmy Internacional. É público que a comissão julgadora dos finalistas analisa só um compacto de 5 minutos preparado pela criadora do produto. Não é a primeira novela tenebrosa da Globo que consegue uma indicação por conta dos milagres na ilha de edição: em 2023, Cara e Coragem também foi alvo do mesmo milagre.