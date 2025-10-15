Maria do Bairro - Reprodução / SBT

Publicado 15/10/2025 00:00

Os executivos do SBT parecem ser alérgicos a bons índices de audiência. Depois de retalhar a reta final de As Filhas da Senhora Garcia, que teve a capacidade de dar alguma dignidade para a emissora no horário nobre, a rede agora está passando o facão em Maria do Bairro, que está atingindo números consideráveis na faixa das 14h. Coração Indomável, que também vinha em uma crescente, passou a ser triturada e compactada em pouco mais de 20 minutos. O que os três produtos têm em comum? Todas são tramas mexicanas e passaram a ser sabotadas depois de recordes de ibope.

Sinal amarelo

Maior talk show do mundo nas plataformas digitais, o The Noite está longe dos seus melhores momentos na televisão. Levantamento obtido com exclusividade pela Canal D revela que o programa de Danilo Gentili caminha para um de seus piores meses no ibope nacional: entre os dias 1º e 10 de outubro, a atração do SBT acumulou apenas 1,8 de média -- o melhor ibope até aqui foi de apenas 2,3 pontos, obtidos no dia 2.

Dança das cadeiras

Ana Raquel - Divulgação / Rede Bahia

Depois de salvar o ibope da Globo em Salvador, Ana Raquel Copetti terá a missão de reproduzir o êxito soteropolitano em Belo Horizonte. A executiva assumirá a direção de jornalismo da praça em janeiro, substituindo Virgílio Gruppi, escolhido como novo editor-chefe adjunto do Jornal Nacional.



The joke is on you

Globo 2026 - Divulgação / TV Globo

A Globo até que tentou ridicularizar suas rivais durante o megaevento de lançamento da programação de 2026, mas o tiro saiu pela culatra. Diversos executivos de agências de publicidade deram risada da movimentação da emissora, que "se rebaixou" ao nível de concorrentes historicamente menos expressivas, como a Band e a Cazé TV, para ter o que comemorar. Foi a comprovação de que, de uma vez por todas, a rede não é mais tão relevante assim.

É POP OU FLOP?

É pop... a série Irracional - A Ciência do Crime, que a Globo estreou no dia 12. Contrariando as expectativas, o enlatado não só foi líder de audiência, como teve mais público que toda a programação das rivais no ibope nacional: foram 8,4 pontos, contra 5,9 e 5,7 das maiores médias de Record (Domingo Espetacular) e SBT (Domingo Legal II).



É flop... o inflamado discurso de José Ferreira Neto contra a Globo na edição paulista de Os Donos da Bola ontem (14). Ele se doeu mais do que a própria Band com as piadas infames feitas pela rival na noite anterior e, como habitual, acabou baixando o nível. Sobrou até para William Bonner -- que, segundo o ex-atleta, "nunca foi a uma zona".