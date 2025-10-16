Eita Lucas! - Reprodução/SBT

Publicado 16/10/2025 00:00

O Eita Lucas! passará por mudanças no SBT. Com resultados abaixo das expectativas, a atração comandada por Lucas Guimarães passará a ser dirigida por Letícia Flores, outrora responsável por programas de Geraldo Luís e com passagens recentes por produtos jornalísticos, como o Aqui Agora e o Primeiro Impacto. Ela substituirá Leandro Santello, dispensado no início desta semana - ele estava na direção-geral do formato desde a sua estreia, em março deste ano.

Regionalismo em alta

Com a queda de audiência da faixa de novelas das 21h, o slot de programação local noturna da Record virou responsável pelos maiores índices da emissora em todo o país. Levantamento obtido pela Canal D revela que a faixa das 18h às 19h55 teve média, de segunda a sexta-feira, de 6,44 pontos entre os dias 1º e 13 de outubro. O Jornal da Record – nos dias úteis – teve 6,04 no mesmo período, enquanto A Fazenda (também considerando sábados e domingos) acumulou 5,03 pontos.

Globo implode Caldeirão

Caldeirão - Divulgação/TV Globo

A Globo vai implodir o Caldeirão. O programa de Marcos Mion, que passará a ser exibido mais cedo durante boa parte de 2026, enfrentará uma profunda reformulação para ser mais competitivo. Apesar de nadar de braçada entre as TVs abertas, a atração é freguesa dos serviços de streaming.





Band x Globo

masterchef - Divulgação/Band

A direção da Band está estudando formas elegantes de retrucar as piadas feitas pela Globo durante o lançamento de sua programação do próximo ano. A emissora sabe que as suas métricas não são tão favoráveis quanto as da rival, mas planeja provar que consegue entregar mais ao mercado mesmo tendo menos audiência.



É POP OU FLOP?

É pop... a nova fase da TV Gazeta de São Paulo. Nova chefona da emissora, a argentina Juliana Algañaraz está em busca de formatos estrangeiros para reforçar os finais de semana da rede. A intenção é ter uma programação forte principalmente aos domingos, em que o Mesa Redonda já costuma conquistar bons índices de audiência.



É flop... a falta de pulso firme da direção de A Fazenda com o caos generalizado feito pelos participantes nas edições ao vivo do programa. É constrangedor ver Adriane Galisteu, uma apresentadora consagrada, sofrendo para conseguir domar subcelebridades. Dudu Camargo, um dos confinados, praticamente sequestrou o comando da atração para si.