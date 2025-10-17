Tom Cavalcante - Divulgação/Record

Publicado 17/10/2025 00:00

A Record reformulará - mais uma vez – seus domingos. A emissora entende que o Brasileirão foi uma boa aquisição, mas não disfarça que esperava ter a maior parte dos jogos aos domingos, algo que não aconteceu neste ano. O canal, dentro das limitações impostas pelo seu pacote, tentará concentrar mais partidas neste dia da semana em 2026. Em paralelo, a rede já está avaliando novos formatos para Tom Cavalcante, além da aquisição de um novo pacote de filmes.

O adeus de Vale Tudo

Vale Tudo se despedirá da programação da Globo na noite de hoje deixando um sabor amargo na emissora. O remake de Manuela Dias sairá de cena com o maior faturamento da história das novelas das nove, mas com o terceiro pior desempenho das produções da faixa no quesito audiência. A rede esperava bem mais da produção, principalmente em seus últimos dias, que estão tendo menos público do que na penúltima semana do folhetim.



Barrados no baile?

SBT NewsReprodução/SBT

O SBT está tendo dificuldades para emplacar o SBT News nas principais operadoras de televisão por assinatura. Assim como a Oeste, que também só conseguiu fechar contrato com a Vivo e com players regionais, o futuro canal de notícias está esbarrando na retração do mercado, e no entendimento de que o gênero já está saturado com as atuais redes.

















Cavalinhos na Fórmula 1

Cavalinhos Reprodução/TV Globo

Ícones da cobertura futebolística da Globo, os cavalinhos do Fantástico vão ter um spin-off a partir do próximo ano. Os fantoches equinos estarão em um novo programa da rede, que será transmitido nas noites de sexta-feira, com foco na cobertura da Fórmula 1. A atração, que será exibida após o Globo Repórter, servirá para "descomplicar" o esporte para os telespectadores da emissora. No primeiro ano, serão 15 episódios, com estreia prevista para março.

É POP OU FLOP?

É pop... a coragem de Taís Araujo em ter um ano sabático depois do triste rumo de seu personagem em Vale Tudo. Submetida a um tratamento vergonhoso por Manuela Dias, a atriz faz muito bem em resguardar sua imagem antes de um novo projeto. O seu papel, que foi transformado em secundário, só serviu para provar a incompetência da autora da trama.



É flop... as novidades planejadas pela Globo para o próximo ano do Fantástico. A principal delas, um quadro de comportamento liderado pelo youtuber Felca, chegará ao jornalístico com pelo menos 6 meses de atraso. Sortuda é a apresentadora Poliana Abritta, que não continuará na atração por muito mais tempo.