Juliana Souza é a Rainha de Bateria da União da IlhaAdriano Reis / Divulgação

Publicado 18/02/2023 05:00

Rio - A festa continua na Marquês de Sapucaí neste sábado! Oito escolas da Série Ouro vão desfilar pela Passarela do Samba - União de Jacarepaguá, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu, Em Cima da Hora, Unidos do Porto da Pedra, União da Ilha, Imperio da Tijuca e Inocentes de Belford Roxo- e entram na disputa pelo título de campeã, que vale uma vaga no Grupo Especial do Carnaval do ano que vem. O DIA conversou com algumas rainhas de bateria, que não escondem a animação e ansiedade para esta noite.

"Acho que será um desfile de fortes emoções. O Encontro das Águias, com inúmeras personalidades da Portela e da Ilha que fazem parte da história do Carnaval. Vai ser muito emocionante", opina Juliana Souza, da União da Ilha. Ela ainda conta que sua fantasia será em homenagem a uma figura importante da agremiação. "Farei uma linda homenagem a uma das maiores rainhas de bateria que a União da Ilha já teve: a Deise Nunes. É uma releitura da fantasia que ela usou em um dos mais épicos desfiles da União. Último spoiler: tem led, ou seja, eu vou acender na Avenida". Este ano, a União da Ilha traz o enredo "O Encontro das Águias no Templo de Momo", desenvolvido pelo carnavalesco Severo Luzardo.

A fantasia de Tati Minerato, da Porto da Pedra, também promete dar o que falar. "Acho que será a mais linda que já usei! É toda banhada em ouro e com zircônias coloridas! E esse ano optei em não usar penas", adianta. A loira também revela uma curiosidade que a faz se manter mais tranquila e segura durante o desfile: "Antes de pisar na Avenida sempre faço uma oração e levo comigo uma medalha de Nossa Senhora, que foi presente da minha mãe. A presença dela junto comigo também me deixa mais tranquila". A Porto da Pedra apresenta o enredo “A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes.

Em seu segundo ano à frente da bateria da Unidos de Bangu, Wenny Isa se sente mais segura no cargo apesar da pouca idade - ela tem 13 anos. "Me sinto bem mais segura. As pessoas estão dizendo que evoluí. Me sinto feliz, acho que tem muito isso de se jogar sem medo. Darei o meu melhor", avisa a jovem, que fala sobre a expectativa para a noite deste sábado. "Estou muito ansiosa. É uma responsabilidade muito grande ser rainha de bateria. Vou dar meu melhor e curtir também esse momento tão especial. Eu amo essa alegria do Carnaval, que é a melhor época do ano". A agremiação apresenta o enredo "Aganjú… A Visão Do Fogo, A Voz Do Trovão no Reino De Oyó", do carnavalesco Alex de Oliveira.