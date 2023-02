G.R.E.S Mangueira desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Cleber Mendes/Agencia O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

G.R.E.S Mangueira desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Cleber Mendes/Agencia O DiaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 09:36 | Atualizado 24/02/2023 12:42

Rio - A Mangueira anunciou no Instagram, na noite desta quinta-feira, que o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus Oliverio e Cintya Santos seguirá na escola em 2024. "Casal Furacão fica! Matheus Oliverio e Cintya Santos continuam defendendo o pavilhão da Mangueira em 2024. Exemplo de dedicação, o casal seguirá conosco no próximo Carnaval. Continuaremos trabalhando para buscar a nota máxima e brigar por mais um título. O casal furacão vem ainda mais forte em 2024", afirmou a postagem.

fotogaleria

A agremiação também anunciou o desligamento de Cláudia Mota, coreógrafa da comissão de frente. Primeira bailarina do Theatro Municipal, Cláudia foi contratada pela Mangueira em maio do ano passado. "Uma história se constrói com o desejo de acertos, muita paixão e trabalho. Ao longo da caminhada, alguns projetos nem sempre alcançam sua plenitude, o que nem por isso deixam de ter seu valor representado em forma de sucesso e reconhecimento", disse a escola."Dedicamos um momento especial de carinho pra agradecer a grande profissional e mangueirense, Cláudia Mota, por seu enorme empenho em representar as cores de nosso pavilhão neste carnaval. Desejamos a você mais sucesso ainda em sua trajetória profissional e de vida. As portas do Palácio do Samba sempre estarão abertas para recebê-la e se emocionar com sua escola do coração!", finalizou a nota, que foi assinada pela presidenta Guanayra Firmino.Este ano, a Mangueira levou para a Avenida o enredo "As Áfricas que a Bahia canta", desenvolvido pelo carnavalesco Gui Estevão. A agremiação ficou em quinto lugar e vai desfilar novamente no sábado das campeãs. A grande vencedora do Carnaval 2023 foi a Imperatriz Leopoldinense.