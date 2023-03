Lucas Maciel e Karina Dias são os novos coreógrafos da Mangueira - Divulgação

Publicado 28/02/2023 15:49

Rio - Após o desligamento de Cláudia Mota, a Estação Primeira de Mangueira anunciou a chegada dos coreógrafos Lucas Maciel e Karina Dias na agremiação, através das redes sociais, nesta terça-feira. A dupla vai comandar a comissão de frente da escola no Carnaval de 2024.

"Chegamos e estamos extasiados com o convite, nunca sonhamos onde poderíamos pisar em tão pouco tempo, mas temos certeza que faremos o nosso melhor em prol de toda Mangueira. Um novo ciclo se começa, que os baluartes da Estação Primeira estejam ao nosso lado, pois estaremos sempre presentes e de corpo e alma com esta comunidade. Obrigado, Mangueira!", agradece Lucas, que além do Paraiso do Tuiuti, em 2023, coreografou a comissão de frente da São Clemente. Ele também já foi coreógrafo do Império da Tijuca nos anos de 2020 e 2022.

Bailarina e professora, Karina também celebra o novo desafio profissional. "Primeiramente, quero agradecer o convite. Acordar sendo chamada por ninguém menos que Estação Primeira Mangueira é uma satisfação e uma extrema responsabilidade, que iremos honrar e trabalhar muito para deixar toda a nação Mangueirense realizada", comenta ela, que estreou na comissão de frente do Tuiuti, neste ano, e coreografou o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira; além de ter sido jurada do quesito na série Ouro.







A Verde e Rosa também anunciou, na última sexta-feira, a renovação casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Oliverio e Cintya Santos. "Exemplo de dedicação, o casal seguirá conosco no próximo Carnaval. Continuaremos trabalhando para buscar a nota máxima e brigar por mais um título. O casal furacão vem ainda mais forte em 2024", dizia a postagem.

Este ano, a Mangueira levou para a Avenida o enredo "As Áfricas que a Bahia canta", desenvolvido pelo carnavalesco Gui Estevão. A agremiação ficou em quinto lugar. A grande vencedora do Carnaval 2023 foi a Imperatriz Leopoldinense.