Nova Passarela tem 400 metros de comprimento e 8 metros de largura - Hector Santos / Subprefeitura da Zona Norte

Nova Passarela tem 400 metros de comprimento e 8 metros de larguraHector Santos / Subprefeitura da Zona Norte

Publicado 28/02/2023 09:22 | Atualizado 28/02/2023 09:26

Rio - A "Nova Intendente" conhecerá suas três escolas campeãs, nesta terça-feira (28), depois de uma semana de folia em Campinho e Cascadura, na Zona Norte, na arena que substituiu a Estrada Intendente Magalhães. As notas das agremiações que participaram das séries Prata e Bronze serão reveladas a partir das 14h, na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira.

Em sete dias, foram cerca de 50 horas de desfiles, reunindo 30 mil componentes e muita gente nas arquibancadas. "Foi um sucesso por várias razões: proporcionamos um grande espetáculo, demos dignidade ao sambista do subúrbio e, principalmente, mostramos um bom exemplo às crianças que, em vez de desejarem uma arma, poderão sonhar em se tornar um artista do carnaval", afirmou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.



"A Prefeitura não vai retroceder em nada no que fez este ano e o caminho natural é conquistarmos um espaço definitivo para um carnaval ainda mais pujante no subúrbio", ressaltou o subprefeito.

fotogaleria

A Avenida Ernani Cardoso recebeu as escolas da Superliga Carnavalesca do Brasil e as agremiações do Grupo 2 da Federação dos Blocos. Na última sexta-feira (24), a Federação realizou a sua apuração, onde a Independente da Nova América foi a grande vencedora com 162,8 pontos e se tornou a primeira campeã da Nova Intendente.