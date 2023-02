A Imperatriz Leopoldinense retornou à Sapucaí para o desfile das campeãs - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

A Imperatriz Leopoldinense retornou à Sapucaí para o desfile das campeãsReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/02/2023 14:41

Rio - O Desfile das Campeãs encerrou o carnaval na Marquês de Sapucaí na noite deste sábado (25) com a apresentação de Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, Vila Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio. Apesar de ser uma festividade, a Prefeitura do Rio registrou centenas de ocorrências.



Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) aplicaram 369 multas e rebocaram 53 veículos no entorno da Sapucaí. Além disso, foram apreendidos mais de 1.600 produtos vendidos ilegalmente, assim como tendas, churrasqueiras e carrinhos de carga. Além disso, aplicaram multas e também retiraram 262 ambulantes ilegais das ruas.



As equipes da Guarda Municipal registraram a condução de três pessoas para delegacia, sendo um dos casos no entorno do Sambódromo, quando dois homens de 26 e 31 anos foram conduzidos para a 6ª DP (Cidade Nova) por desacato, injúria e resistência. Um deles tentou furar o bloqueio viário na altura da dispersão da Sapucaí e foi contido pelos agentes. O outro homem também tentou intervir, xingando e tentando agredir os agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE).



No sábado (25), foram registrados 10 casos de intervenções em confusões, sendo nove no entorno do Sambódromo e um em bloco. Os guardas municipais também deram auxílio a cinco pessoas que foram vítimas de mal súbito.



Saúde



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou 582 atendimentos em seus sete postos médicos no Sambódromo. Os principais motivos que levaram as pessoas a precisarem de assistência foram mal estar devido ao calor ou a pico de pressão, torções, lesões nos pés e intoxicação por excesso de bebida alcóolica. Dentre essas, 25 pessoas com quadros mais graves precisaram ser removidas para uma das unidades de urgência e emergência que serviram de retaguarda.



As equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) também atuaram no Sambódromo e realizaram, nesta noite, 41 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações.



Ao longo da noite, foram registrados oito autos de infração por produtos impróprios para consumo, falta de asseio na manipulação de alimentos e conservação inadequada.



Comlurb



Na Passarela do Samba, desde a pré-limpeza, nos dois dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade recolhida soma 502 toneladas, sendo 30 toneladas de materiais potencialmente recicláveis.



A Comlurb mobilizou até 3.657 garis por dia. Para a limpeza interna do Sambódromo foram até 889 garis diariamente, com o apoio de 21 veículos, sendo 14 caminhões compactadores, quatro basculantes, dois mini basculantes e uma pipa d'água para lavagem da pista com água de reuso. Outros 34 equipamentos foram utilizados: 20 sopradores, 12 mini varredeiras e duas caixas compactadoras.



Foi realizado o recolhimento dos materiais potencialmente recicláveis na Passarela do Samba, com exceção de latinhas, a cargo de uma cooperativa. Para a coleta seletiva foram 22 garis. Outros 20 atuaram na limpeza dos sete postos de saúde da Marquês de Sapucaí. Foram instalados 800 contêineres de 240 litros para o descarte correto dos resíduos.



Na área externa, incluindo Terreirão do Samba, foram até 145 garis por dia com apoio de dois caminhões compactadores. Foram instalados 100 contêineres de 240 litros.



Assistência social



Na última noite de Carnaval, no Sambódromo e na Nova Intendente Magalhães, a Secretaria de Assistência Social realizou o Carnaval da Proteção e da Prevenção. Ao todo foram distribuídas, gratuitamente, 399 pulseiras de identificação para que crianças e adolescentes pudessem se divertir com mais segurança.



O objetivo foi facilitar não apenas a identificação, mas também o contato com o responsável no caso do pequeno folião se perder.



Além de orientação, as equipes distribuíram 783 materiais educativos, nas avenidas.

No Sambódromo, a distribuição no setor 2 contou com a participação do gari e passista Renato Sorriso.



Foram registrados três atendimentos pela Assistência Social em parceria com o Conselho Tutelar para acompanhar adolescentes até a família, após atendimento no Posto de Saúde.

Com o tema “dispersão não é lugar de diversão”, 100 folhetos de orientação foram entregues aos foliões, no Sambódromo. Técnicos da Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Guarda Municipal e CMDCA orientaram pais e responsáveis, impedindo que crianças e adolescentes circulassem na área de dispersão.