Squel retorna ao carnaval após uma pausa na carreiraReprodução

Publicado 26/02/2023 10:12

Rio - A Portela anunciou, neste sábado (25), a porta-bandeira Squel Jorgea que assume o pavilhão da escola horas após a oficialização da saída de Lucinha Nobre. A contratação foi revelada em uma publicação nas redes sociais.



Squel retorna ao carnaval após uma pausa na carreira. A porta-bandeira tem passagens pela Grande Rio, Mocidade e Mangueira, onde foi campeã em 2016 e 2019.

Em toda a sua história, conquistou dois Estandartes de Ouro, além de outros prêmios entre eles Tamborim de Ouro, Sambanet, Estrela do Carnaval, entre outros. A porta-bandeira irá dançar com Marlon Lamar, que está na Portela desde 2018.A mudança veio após a Azul e Branco ficar em décimo lugar no Grupo Especial do Rio, com 267.7 pontos na apuração das notas, chegando perto de ser rebaixada para a Série Ouro. Esta foi a segunda pior colocação na história da Portela, que é conhecida como a maior campeã do Carnaval carioca.Em 2023, a agremiação apresentou o enredo "O azul que vem do infinito", em homenagem ao centenários da escola, reunindo baluartes e ex-rainhas de bateria.