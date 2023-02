Alexandre Louzada é o novo carnavalesco da Unidos da Tijuca - Divulgação

Publicado 27/02/2023 21:13

Rio - Após deixar a Beija-Flor de Nilópolis, Alexandre Louzada foi anunciado oficialmente como o novo carnavalesco da Unidos da Tijuca, nesta segunda-feira. O artista vai desenvolver o enredo do Carnaval 2024, assumindo o posto deixado por Jack Vasconcelos, que teve sua saída revelada pela agremiação mais cedo, após dois anos de parceria.

"Alô, Nação Tijucana! É com muito orgulho e com humildade que peço licença para entrar e honrar o pavilhão azul e amarelo. Esperem de mim o meu melhor. Juntos vamos construir o mais belo carnaval", declarou Alexandre, que conquistou seis títulos no Grupo Especial carioca, sendo três deles com a escola de Nilópolis e o mais recente com a Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2017.

Em 2023, a Unidos da Tijuca ficou em 9º lugar dos desfiles da elite do Carnaval carioca, com 268.2 pontos, após a apuração das notas dos jurados. Com o enredo "É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", a escola do Borel homenageou o Recôncavo Baiano a partir da Baía de Todos-os-Santos, seu entorno e encantos.