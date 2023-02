Imperatriz Leopoldinense homenageou Lampião, inclusive com a presença da filha do Rei do Cangaço - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/02/2023 21:33 | Atualizado 28/02/2023 07:46

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, grande campeã do Grupo Especial , anunciou nesta segunda-feira (27) que irá realizar mais um desfile, desta vez nas ruas de Ramos, na Zona Norte do Rio, berço da escola.

A apresentação está marcada para sábado (4), com a concentração às 16h na Rua Euclides Faria. Todos os componentes da Verde e Branca irão utilizar as fantasias usadas no Sambódromo.

Comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira, a agremiação de Ramos ganhou o título depois de 22 anos de jejum. A conquista do nono campeonato da Imperatriz aconteceu apenas um ano do retorno ao Grupo Especial. Este é o terceiro título do carnavalesco, responsável, em 2020, pela volta da Verde e Branco à elite do Carnaval.

Com o enredo "O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida", a Verde e Branca prestou uma homenagem a Lampião. A agremiação de Ramos mostrou para o público uma fábula sobre a vida e morte do Rei do Cangaço, além do trajeto dele do inferno ao céu.