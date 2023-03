Desfile da Imperatriz Leopoldinense na Sapucaí - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/02/2023 14:15

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, grande campeã do Grupo Especial, irá realizar mais um desfile no próximo sábado (4), desta vez nas ruas de Ramos, na Zona Norte do Rio, berço da escola. Para os estreantes, o intérprete Pitty de Menezes, e o coreógrafo Marcelo Misailidis, a expectativa é levar um pouco da Sapucaí até os moradores em um reencontro com a comunidade.



Segundo Pitty, muitos moradores não tiveram a oportunidade de ver o desfile no Sambódromo e agora vão poder ver de perto a grande campeã.



“Muitos ali na comunidade não estiveram na Sapucaí, nós vamos fazer com que eles se sintam naquele momento em que a gente estava lá, vamos fazer com que eles se sintam abraçados e vamos comemorar juntos esse campeonato na Imperatriz. Vai ser um reencontro com a nossa comunidade, com nossa essência, nosso bairro, e vai ser muito lindo, será maravilhoso. Estou ansioso! Vamos entregar o nosso melhor, o nosso máximo. Viva o Complexo do Alemão!” comentou Pitty.



Ele explicou também que durante o desfile todos os componentes estarão com fantasias e a única diferença é que não terão os carros alegóricos. Enquanto Marcelo Misailidis reforçou a ideia de levar um pouco da Sapucaí até Ramos.

“A princípio, vai ser como são os demais desfiles de rua que fazemos em Ramos, a única diferença é que vai mais fragmentado, a ideia é levar um pouco da Sapucaí para a rua, mas evidentemente você não consegue levar alegorias, determinadas coisas que são pertinentes nos desfiles da Sapucaí, mas no mais vai tudo aquilo que for possível”, disse Marcelo.

O coreógrafo relatou ainda que a comemoração deve renovar as energias para o próximo Carnaval. "O sentimento é de retribuição, pelo apoio, pela confiança, nesse processo todo que foi a elaboração desse Carnaval e acho que depois de uma expectativa tão grande é um momento de celebrar, porque se não o Carnaval vira aquela coisa do compromisso, de trabalho e resultado. Então é tem um momento que devemos ter esse contato mais próximo de celebração, que é o que vai nos renovar para a próxima temporada", disse.

A apresentação está marcada para sábado (4), com concentração às 16h na Rua Euclides Faria.



Campeã



Comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira, a agremiação de Ramos ganhou o título depois de 22 anos de jejum. A conquista do nono campeonato da Imperatriz aconteceu a apenas um ano do retorno ao Grupo Especial. Este é o terceiro título do carnavalesco, responsável, em 2020, pela volta da Verde e Branco à elite do Carnaval.



Com o enredo "O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida", a Verde e Branca prestou uma homenagem a Lampião. A agremiação de Ramos mostrou para o público uma fábula sobre a vida e morte do Rei do Cangaço, além do trajeto dele do inferno ao céu.

A Imperatriz venceu com 269.8, um décimo a mais que a Viradouro. Vila Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio completaram as seis primeiras colocadas. O Império Serrano, que homenageou o cantor e compositor Arlindo Cruz, ficou na última posição e caiu para a Série Ouro.

Desfile Beija-Flor

Outra escola que também levará o desfile para as ruas como todos os anos é a Beija Flor de de Nilópolis, que ficou em quarto lugar. A apresentação irá ocorrer em Nilópolis, também neste sábado (4), às 20h.

"Vamos sentir a energia inconfundível da Soberana, reviver o nosso desfile, e ouvir Nilópolis cantar com ainda mais força. E para levar aquele gostinho de Sapucaí até o nosso povo, pedimos para que todos os desfilantes presentes estejam vestidos com as suas respectivas fantasias. Queremos ver toda a nossa comunidade vibrando e curtindo o nosso tradicional desfile da Mirandela. Uma noite de muitas emoções, junto da nossa gente, fazendo o que mais amamos: uma grande festa para todos vocês", disse a escola.