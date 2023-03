Sereno de Campo Grande é a campeã da Série Prata do Carnaval 2023 - Lucas Santos / Site Carnavalesco

Publicado 28/02/2023 21:31 | Atualizado 01/03/2023 10:21

Rio – A Sereno de Campo Grande foi a grande campeã da Série Prata na "Nova Intendente", seguida da União de Maricá, cada uma totalizando 269,9 pontos. A apuração aconteceu na noite desta terça-feira (28), na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira, na Zona Norte. Assim, elas passam a integrar a Série Ouro e desfilarão, pela primeira vez, na Sapucaí em 2024. A União do Parque Acari, terceira colocada geral, também subiu para a Série Ouro.

A Sereno de Campo Grande, que desfilou no sábado, na Passarela da Avenida Ernani Cardoso, apresentou o enredo "As três princesas turcas no reino de pindorama", criado pelo carnavalesco Thiago Avis. A agremiação apresentou a saga das três princesas cultuadas no Tambor de Mina: Mariana, Herondina e Toya Jarina, desde as terras turcas até a praia dos Lençóis, na Bahia. Assim, também mostrou o encontro das crenças dos povos originários.

Já a União de Maricá, com o enredo "Eu Sigo Nordestino", do carnavalesco Renato Figueiredo, representou as características dos nove estados do Nordeste. A inspiração foi da poesia do cordel e histórias às artes e culturas da região.

As escolas rebaixadas para a Série Bronze foram Unidos do Peixe, Rosa de Ouro, Raça Rubro-Negra, dentre as que desfilaram na sexta-feira, e Acadêmicos da Diversidade, União do Parque Curicica e União de São Cristóvão, das que passaram pela Ernani Cardoso no sábado.