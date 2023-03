Carnavalesco André Rodrigues atuou na Beija-Flor em 2022 e 2023 - Diego Mendes/Rio Carnaval

Carnavalesco André Rodrigues atuou na Beija-Flor em 2022 e 2023Diego Mendes/Rio Carnaval

Publicado 01/03/2023 09:51 | Atualizado 01/03/2023 13:27

Rio - Quarta colocada no desfile do Grupo Especial, a Beija-Flor terá novidades na parte artística para o próximo Carnaval. Cinco dias após a saída de Alexandre Louzada, a escola informou, nesta quarta-feira (1º), que o carnavalesco André Rodrigues não seguirá para 2024.

Em nota, a diretoria da Azul e Branco exaltou a parceria com o artista. "Agradeço ao André pelo período em que esteve conosco e colaborou com a nossa escola. Desejo sorte e sucesso nos próximos desafios profissionais", afirmou o presidente Almir Reis.

A Beija-Flor anunciará em breve detalhes sobre o planejamento para o próximo Carnaval. Com exceção dos carnavalescos, todo o time permanece na agremiação.

Troca-troca de profissionais

Imperatriz, Viradouro, Mangueira, Grande Rio, Vila Isabel, Mocidade e Salgueiro já renovaram com seus carnavalescos. Na Unidos da Tijuca, saiu Jack Vasconcelos e entrou Alexandre Louzada, que deixou a Beija-Flor.

A Portela dispensou Renato e Marcia Lage, no entanto, ainda não anunciou o substituto. Já a Unidos do Porto da Pedra, que subiu da Série Ouro para o Especial, renovou com o experiente Mauro Quintaes.