Fla Manguaça foi a campeã da Série Bronze do Carnaval 2023 - Divulgação/Fla Manguaça

Publicado 28/02/2023 18:25

Rio – Fla Manguaça levou o título de campeã da Série Bronze do Carnaval de 2023 do Rio de Janeiro. As notas foram apuradas nesta tarde de terça-feira (28), na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira, na Zona Norte da capital. A escola de samba também foi a campeã dos desfiles de terça-feira, com 269,1 pontos.

A escola da torcida organizada rubro-negra, que já havia conquistado o Grupo de Avaliação em 2022, levou para o Carnaval enredo "Os Orixás te recebem em festa... Rogai por nós, São Judas Tadeu", uma homenagem ao padroeiro do time de futebol.

Os autores do samba-enredo foram Dudu Botelho, Leonardo Bessa, Franco Cava, Leandro de Deus e Marquinhos Chaves. A escola conseguiu três notas dez no quesito e um 9.9, que foi descartado.

O 2º lugar geral ficou com a Tubarão de Mesquita, que desfilou na segunda-feira e foi a campeã do grupo, conquistando 268,3 pontos dos jurados.

A competição da Série Bronze é dividida entre as apresentações da primeira noite, a segunda-feira, e da segunda noite de desfiles, a terça-feira. São 11 escolas por dia e a campeã, a vice-campeã e a melhor 3ª colocada de cada um sobem para a Série Prata, enquanto as duas escolas que tiveram as menores pontuações, por noite, nos desfiles da Nova Intendente (Ernani Cardoso), são desfiliadas da Superliga Carnavalesca do Brasil e ficam dois anos seguidos fora do Carnaval.

Segundo as apurações, a Unidos da Barra da Tijuca e a Feitiço Carioca, 2º e 3º no ranking de segunda-feira, respectivamente, alcançaram a Série Prata com 268,2 e 267,3 pontos. Do grupo, caíram as escolas Unidos da Vila Kennedy e Unidos de Manguinhos.

Das escolas de samba que desfilaram na terça-feira, além da Fla Manguaça, a Império Colonial e a Unidos da Vila Rica agora fazem parte da Série Prata. Já a Unidos de Cabral e a Império de Petrópolis, que não desfilou e, por isso, não teve nenhum ponto, foram as últimas colocadas e, então, rebaixadas.



Quatro jurados avaliaram os desfiles das escolas de samba da Série Bronze. No início da apuração, Cleiton Ferreira, presidente da Superliga, parabenizou todos os participantes: "Quero parabenizar cada presidente e presidenta. Sabemos que este ano a verba de incentivo foi prejudicada, mas o carnaval apresentado foi de excelência. É um grupo que, a meu ver, cresceu mais do que os outros grupos", comemorou.