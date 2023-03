Lucinha Nobre retorna à Unidos da Tijuca - Reprodução Internet

Publicado 28/02/2023 20:15 | Atualizado 28/02/2023 20:54

Rio - Dias depois de Lucinha Nobre anunciar sua saída da Portela , após seis anos atuando como porta-bandeira da escola, a carioca de 47 anos voltará a desfilar pela Unidos da Tijuca. A agremiação, que recebeu Lucinha pela primeira vez em 2001, anunciou o retorno por suas redes sociais nesta terça-feira (28).

Na legenda da publicação, a Azul e Amarela ressaltou que Lucinha participou da história da Tijuca e retornou após de mais de uma década afastada: "Ela voltou! Ela é nossa! Lucinha Nobre que fez parte da nossa história com desfiles e fantasias memoráveis, está de volta. Lucinha formará com o mestre-sala Matheus André, o nosso primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para o Carnaval 2024. Vamos, Tijuca!"

Em seu Instagram, a irmã de Dudu Nobre comentou: "A emoção de voltar para perto do Fernando Horta foi o que me moveu. Ele sempre foi como um pai pra mim e me ajudou a ser um ser humano melhor. Meus quarenta anos de Avenida serão comemorados na escola que me projetou". No Twitter, a passista reforçou: "Eu tô feliz demais!!!!!" Matheus André, seu companheiro para o desfile de 2024, foi renovado pela agremiação, que ficou em nono lugar no Carnaval de 2023.