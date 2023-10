Carnavalesco João Vitor Araújo posa com atriz Giovanna Lancellotti - Eduardo Hollanda / Beija-Flor de Nilópolis

Publicado 27/10/2023 08:13 | Atualizado 27/10/2023 08:16

Rio - A atriz Giovanna Lancellotti visitou o barracão da Beija-Flor, na Cidade do Samba, nesta quinta-feira (26), e recebeu das mãos do carnavalesco João Vitor Araújo o croqui da fantasia que usará no próximo desfile. Giovanna, que estreou na Sapucaí em 2023, será destaque central no abre-alas.

"Amei a fantasia! Ela é linda e o que me encanta mais é entender o que representa dentro do enredo, dentro da história que está sendo contada. É diferente de apenas achar uma fantasia bonita. Quando você está inteirada e entende a representatividade, é ainda mais especial. Achei a alegoria impactante, forte e linda. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano. Empolgadíssima", vibrou a atriz, que é namorada do empresário Gabriel David, diretor de marketing da Liesa e filho do presidente de honra da Beija-Flor, Anísio Abraão David.

Em 2024, a Beija-Flor homenageará a cidade de Maceió através da história de Rás Gonguila, um folião da capital alagoana, com o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", sendo a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.