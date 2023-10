Porto da Pedra elege Paolla Nascimento como a nova musa da comunidade - Divulgação/Ana Victória

27/10/2023

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou, nesta quinta-feira (25), a passista Paolla Nascimento, de 19 anos, como a nova musa da comunidade. Em 2024, a atual Rainha do Carnaval de Niterói vai representar São Gonçalo no desfile que marca o retorno da escola ao Grupo Especial do carnaval carioca.

"Eu acho que estou realizando um sonho que não é só meu, é o de toda mulher sambista, preta, da comunidade. É um presente que recebo, mas também uma responsabilidade, pois eu estou representando todos os passistas da minha ala no ano em que a minha escola está de volta ao Grupo Especial", celebra Paolla, que se junta a nomes de peso como Giovana Cordeiro, Erika Schneider, Valesca Popozuda, Luisa Langer e Isadora Marinho.

Integrante da ala de passistas desde os 11 anos, a vendedora de loja enfatiza a devoção que tem pela agremiação. "Quem me conhece sabe dos sacrifícios que faço para estar sempre bonita, presente aos ensaios e agora tudo isso será em dobro e, quando eu entrar na Avenida, não será a Paolla somente, serão todos os passistas da Porto da Pedra comigo", avisa Paolla.

A diretora da escola, Francine Montibelo, também comenta a decisão da vermelha e branca: "Nós somos uma escola que valoriza a comunidade, porque ela é a nossa essência. Em todos os momentos da nossa história, eles estiveram conosco e, nada mais justo ter alguém que tem o coração pulsando pela Porto da Pedra em um posto tão cobiçado", diz.

"A Paolla é filha da Pâmela, uma mulher guerreira, vitoriosa, que já foi passista e hoje coordena a ala, junto com pessoas que estão conosco há muito tempo, especialmente o Gilliard (Pinheiro), nosso diretor, que faz um trabalho maravilhoso. Além disso, é querida por todos e cresceu dentro desta quadra, é um presente para nós e para todos os nossos passistas", completa a diretora.

No dia 9 de novembro, o Tigre apresenta oficialmente Valesca Popozuda como musa da escola, retornando à agremiação dez anos depois de deixar o posto de rainha de bateria, que atualmente é de Tati Minerato.

A Unidos do Porto da Pedra retorna ao Grupo Especial, em 2024, com o enredo "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo. A escola será a primeira a desfilar, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.