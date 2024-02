O maior dos balões começou a ser enchido 2h da madrugada - Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 03:08 | Atualizado 12/02/2024 05:34

Rio - A Imperatriz Leopoldinense apostou em balões de gás hélio para o desfile na Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (12). Quinze homens trabalharam para encher um grande balão misterioso antes do desfile. O maior dos balões começou a ser enchido às 2h.



O balão tinha mais de 7,5 m e foi inflado com gás hélio na concentração da Sapucaí. Outros cinco balões menores também foram enchidos na Avenida. Para a atração, a escola recorreu a especialistas em balão e segurança.

A Imperatriz é a sexta e última escola a desfilar nesta segunda-feira (12) de Carnaval. A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", do carnavalesco Leandro Vieira.