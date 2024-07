A inauguração do espaço aconteceu na última terça-feira (2) - Shampoo

Rio - A escola de samba Portela e a direção da Universidade Federal Fluminense inauguraram, nesta terça-feira (2), um espaço de monitoria na quadra da agremiação. O objetivo da parceria é proporcionar à população de Oswaldo Cruz, Madureira e bairros adjacentes um polo da UFF mais acessível.

O projeto vai oferecer apoio acadêmico aos alunos de cursos do ensino superior, permitindo que esses estudantes tenham acesso a auxílio no formato remoto, utilizando a sala com computadores disponível na quadra.A ação também prevê mapeamento dos jovens frequentadores da agremiação que estão matriculados em qualquer universidade, para que possam participar da seleção de monitores e tutores do projeto social.



A sala de monitoria recebeu o nome de Carlos Monte, em homenagem ao ex-diretor cultural da Portela, benemérito da escola e engenheiro. Com forte ligação com a agremiação desde a década de 1970, ele também é um dos biógrafos da Velha Guarda da Portela.

Durante a inauguração, estiveram presentes o reitor da UFF, Antônio Carlos Lucas da Nóbrega, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Benedito Gonçalves, e a cantora Marisa Monte, portelense ilustre e filha de Carlos Monte, além de Tia Surica.



O presidente da Portela, Fábio Pavão, destacou a importância da iniciativa para toda a comunidade ao redor. "Como professor e presidente de uma agremiação como a Portela, vejo esse projeto com um grande potencial, pois educação e cultura de precisam andar lado a lado, sendo fundamentais para construção de futuros profissionais. Com essa parceria, buscamos fortalecer a educação e oferecer novas oportunidades de aprendizado para a comunidade local", disse Pavão.

A Filhos da Águia, escola mirim da Azul e Branco, também integra a parceria. A quadra da Portela fica na Rua Clara Nunes em Madureira.