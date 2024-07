Fabíola de Andrade mostra samba no pé em feijoada da Mocidade - Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação

Fabíola de Andrade mostra samba no pé em feijoada da MocidadeLéo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 07/07/2024 12:57

Rio - A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel Fabíola de Andrade colocou o samba para jogo durante a feijoada da agremiação, que aconteceu neste sábado (6), no Campo do Golfe Olímpico na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Acompanhada do marido, o bicheiro Rogério de Andrade, e dos filhos, Rodrigo, de 5 anos, e Rafael, de 3, ela celebrou: "Hoje veio a família toda. Meus filhos pediram para ir ao palco, eles fizeram questão de sambar comigo, eu fiquei extremamente feliz e lisonjeada com a empolgação deles me vendo sambar. Precisei conter as lágrimas".

Para a ocasião, ela apostou em um vestido de crochê nude com detalhes em prata. A rainha da Verde e Branco de Padre Miguel, que está animada para o segundo ano consecutivo à frente da bateria comandanda pelo mestre Dudu, exibiu o corpo sarado.

"Eu amo estar no meio povo, juntinho com a minha comunidade, eu saio daqui mais feliz. E acho que estes encontros precisam acontecer sempre para que possamos fortalecer nossos laços, afinal, somos uma grande família", disse Fabíola, que esbanjou simpatia ao cumprimentar os presentes.