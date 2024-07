Mangueira lamenta morte do jornalista Sérgio Cabral - Reprodução / X

Publicado 14/07/2024 14:09

Rio - Escolas de samba do carnaval do Rio lamentaram a morte do jornalista, escritor e compositor Sérgio Cabral Santos, pai do ex-governador Sérgio Cabral, neste domingo (14). O pesquisador da música morreu, aos 87 anos , após ficar mais de 60 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul. Ele sofria do Mal de Alzheimer.

A Estação Primeira de Mangueira e a Mocidade Independente de Padre Miguel usaram as redes sociais para homenagear o jornalista, que era um grande entusiasta do samba.



"A Estação Primeira de Mangueira, em nome da Presidenta Guanayra Firmino, lamenta o falecimento de Sérgio Cabral. Ilustre mangueirense, jornalista, escritor e compositor, Cabral foi criado no subúrbio carioca e foi um dos principais difusores do samba", escreveu a Verde e Rosa.



No mundo do Carnaval, Sérgio trabalhou como repórter nos desfiles das escolas de samba na década de 1960. O jornalista também foi comentarista das apresentações passadas na TVE e na TV Manchete, e escreveu um livro sobre as agremiações na década de 1990.