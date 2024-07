Intérprete Píxulé na gravação do samba-enredo em estúdio - Divulgação

Publicado 11/07/2024 08:14

Rio - O Paraíso do Tuiuti divulgou nesta quarta-feira (10) a letra oficial do samba-enredo para o Carnaval 2025. A obra, que está sendo finalizada em estúdio, denuncia o preconceito e a morte de pessoas trans, através dos versos "Eu travesti, estou no cruzo da esquina, pra enfrentar a chacina, que assim se faça."

A agremiação de São Cristóvão vai retratar na Avenida a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti não indígena do Brasil, com enredo de Jack Vasconcelos. A composição é assinada por Claudio Russo e Gustavo Clarão.

O lançamento vai ocorrer em uma grande festa no próximo dia 9 de agosto, na Cidade do Samba.

Paraíso do Tuiuti 2025

Compositores: Claudio Russo e Gustavo Clarão

Só não venha me julgar Ô Ô

Pela boca que eu beijo

Pela cor da minha blusa

E a fé que eu professar

Não venha me julgar

Eu conheço o meu desejo

Este dedo que acusa

Não vai me fazer parar

Faz tempo que eu digo não

Ao velho discurso cristão

Sou Manicongo

Há duas cabeças em um coração

São tantas e uma só

Eu sou a transição

Carrego dois mundos no ombro

Vim Da África Mãe Eh Oh

Mas se a vida é vã Eh Oh

Mumunha

Jimbanda me fiz

N Ganga é raiz

Eu pego o touro na unha

A bicha, invertida e vulgar

A voz que calou o “Cis tema”

A bruxa do conservador

O prazer e a dor

Fui pombogirar na Jurema

Chama a Navalha, a da Praia e a Padilha

As perseguidas na parada popular

E a Mavambo reza na mesma cartilha

Pra quem tem medo o meu povo vai gritar

Eu travesti

Estou no cruzo da esquina

Pra enfrentar a chacina

Que assim se faça

Meu Tuiuti

Que o Brasil da terra plana,

Tenha consciência humana

Chica vive na fumaça

Eh! Pajubá!

Acuendá sem xoxá pra fazer fuzuê

É Mojubá

Põe marafo, fubá e dendê (Pra Exu)