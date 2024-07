Unidos de Lucas escolhe samba para o Carnaval - Eduardo Hollanda

Publicado 17/07/2024 11:11

Rio - A Unidos de Lucas vai realizar, neste sábado (20), uma grande festa para escolher o samba do Carnaval de 2025. Quatro obras disputam a chance de ser tornar hino oficial do enredo "As lambanças de dois cabras da peste, o testamento, alguns tostões e o livramento da Compadecida", que homenageia o escritor Ariano Suassuna.

Além da escolha, a escola de Parada de Lucas também promoverá a final do concurso "Musa da comunidade 2025". Haverá apresentação dos segmentos, embalados pela bateria do mestre Celsinho e também do grupo Saona.

A agremiação será a sexta escola a desfilar no domingo, dia 2 de março, na Intendente Magalhães, pela Série Prata.

Confira as parcerias finalistas:



Samba 1 - Juca, Wagner Zanco, Peixoto, Trivela, Almeida Sambista, Calazans, Nito de Souza e Carvalho;



Samba 2 - Ricardo Ferreira, Erick Marques, Breno Medeiros, Haru Oliveira, Lucas Farias, Kaíke Rocha, Clara Vidal E Juan Reis;



Samba 3 - João Vidal, Gui Karraz, Jotapê, Luiz, Romeu D’ Malandro, Edu Casa Leme, Junior Fionda e Tem-tem Jr



Samba 4 - Sidinho, Professor Aluísio, Juca do Pandeiro, Sérgio Pinto, Zenaide, Alexandre UPA, Antônio Amaral e Rose do Samba



Serviço:

Sábado, dia 20 de julho, a partir das 20h

Valor: Grátis até as 23h – Após: R$ 5

Quadra: Rua Cordovil, 333, Parada de Lucas