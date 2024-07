Em 2025, serão dois módulos de avaliação em cada lado do Sambódromo - Rio Carnaval/ Léo Queiroz

Em 2025, serão dois módulos de avaliação em cada lado do Sambódromo Rio Carnaval/ Léo Queiroz

Publicado 16/07/2024 11:16

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio definiu, em reunião realizada nesta segunda-feira (15), na Cidade do Samba, a localização das cabines de julgamento para o Carnaval 2025. A novidade ficou por conta do terceiro módulo, que agora ficará no setor 9.

Ao contrário dos últimos desfiles, não haverá mais cabine dupla. O módulo 1 seguirá no setor 3, com o módulo 2 no setor 6 e, o quarto, no 10.

Simpósio

Outra novidade será a criação de um simpósio, que acontecerá no mês de setembro, e reunirá integrantes das escolas e os jurados do Carnaval 2024.

"A cada encontro, vamos ouvir os jurados e os responsáveis das escolas de samba por cada quesito para fazer reflexões e trazer ideias que possam ser implementadas no manual do julgador e, consequentemente, no julgamento", ressaltou o coordenador de jurados da Liesa, Thiago Farias.