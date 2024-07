Projeto une Evandro Malandro, Alceu Maia e Carlinhos Sete Cordas - Ewerton Pereira

Projeto une Evandro Malandro, Alceu Maia e Carlinhos Sete CordasEwerton Pereira

Publicado 16/07/2024 11:25

Rio - A Grande Rio acaba de lançar um novidade em seu canal oficial do Youtube. A "Trilogia Grande Rio" apresenta uma série com sambas marcantes da escola gravados com nova roupagem. O projeto une o intéprete Evandro Malandro com os músicos Alceu Maia e Carlinhos Sete Cordas.



A estreia, nesta segunda-feira (15) foi com "No Mundo da Lua" (1993). Na próxima segunda, a escola de Duque de Caxias divulgará o vídeo com o samba de 2023, feito em homenagem ao cantor Zeca Pagodinho.

A série também vai repaginar "Tata Londirá – O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias", samba-enredo do Carnaval de 2020.