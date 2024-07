Unidos de Padre Miguel irá premiar compositores com 50% dos direitos autorais - Diego Mendes / Divulgação

Publicado 18/07/2024 16:12

Rio - De volta ao Grupo Especial após 52 anos, a Unidos de Padre Miguel, pensando em incentivar ainda mais os compositores que irão participar do concurso para eleger o samba em homenagem a africana Iyá Nassô e ao emblemático Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, considerado o mais antigo templo afro-brasileiro ainda em funcionamento, a agremiação decidiu premiar a composição vencedora com 50% dos direitos autorais do samba. Esta iniciativa é inédita na história da escola.

A entrega dos sambas que participarão do concurso acontecerá no dia 03 de agosto, e a grande festa da final será no dia 20 de setembro. A expectativa é que a inovação traga um nível ainda mais alto de competição, fortalecendo a relação entre a escola e seus compositores.

"Queremos valorizar ainda mais nossos compositores, que são a alma do nosso carnaval. Acreditamos que essa premiação irá incentivar uma participação ainda mais engajada e apaixonada", comentou Cícero Costa, diretor de carnaval da agremiação.

A escola da Vila Vintém se prepara para um retorno ao grupo especial, com um projeto que promete honrar a tradição e a cultura através do enredo "Egbé Iya Nassô", que está sendo desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato, o tema promete uma viagem pela história e tradição afro-brasileira, ao destacar o legado de Iyá Nassô e o papel fundamental do terreiro Ilê Axé Iyá Nassô Oká.