Unidos de Vila Isabel inicia ensaios da bateria para o CarnavalDivulgação / Vila Isabel

Publicado 18/07/2024 09:29

Rio - A bateria da Unidos de Vila Isabel iniciou, na noite quarta-feira (17), a temporada de ensaios de bateria rumo a 2025. Nos próximos dois meses, a Swingueira de Noel estará dedicada ao trabalho rítmico, com o objetivo de repetir os 40 pontos conquistados no quesito no último desfile.

"A bateria da Vila Isabel é uma grande família e, com isso, nosso trabalho de música e percussão se torna muitas vezes até uma terapia. É muito gratificante ver toda a galera nos preparativos, ainda mais com o enredo que nós temos", afirmou o mestre Macaco Branco.







Após a escolha do samba-enredo , em setembro, os mais de 270 ritmistas começam a fase final de ensaios, focando na gravação da obra para o álbum da Liesa.





A agremiação vai levar para a Avenida o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. Conduzida por um trem-fantasma que desembarca em um grande baile, a escola vai transformar medo em alegria ao carnavalizar as assombrações que atazanam o imaginário popular.