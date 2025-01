Desfile de 2024 do Império Serrano, uma das escolas que integram a Série Ouro - S1 Comunicação / Liga RJ

Publicado 30/01/2025 07:40 | Atualizado 30/01/2025 07:43

Rio - A Liga RJ anunciou o cronograma de vendas das frisas para os desfiles da Série Ouro, que acontecerão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na Marquês de Sapucaí.



O processo terá início no dia 3 de fevereiro, com as reservas sendo feitas exclusivamente pela internet, através do site www.reservafrisaligarj.com.br. O pagamento deverá ser feito à vista, nos dias 12 e 13.



Confira o cronograma de vendas:



- 3 de fevereiro: Início das reservas online no site oficial.



- 11 de fevereiro: Divulgação da lista de contemplados pelo telefone (21) 3190-2100.



- 12 e 13 de fevereiro: Pagamento presencial das frisas reservadas, exclusivamente na Rua da Alfândega, 25 - Lojas B e C, no Centro do Rio, das 10h às 16h.



As frisas comportam até seis pessoas. Os valores variam conforme o setor e a fileira:



Setores 2 a 11:

Fileira A: R$ 1.700

Fileiras B, C e D: R$ 1.200



Setores 12 e 13:

Fileira A: R$ 900

Fileira B: R$ 600



Na sexta-feira (28/02) irão desfilar Botafogo Samba Clube, Arranco, Inocentes de Belford Roxo, Unidos da Ponte, Estácio de Sá, União de Maricá, Em Cima da Hora e União da Ilha do Governador.



Já no dia seguinte, 1º de março, passarão pela Sapucaí Tradição, União do Parque Acari, Vigário Geral, Unidos de Bangu, Porto da Pedra, São Clemente, Acadêmicos de Niterói e Império Serrano.

Vale lembrar que para os desfiles do Grupo Especial já estão todas esgotadas.