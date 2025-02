Megablocos farão a alegria de cariocas e turistas no Centro - Renan Areias / Agência O DIA

Rio - A contagem regressiva para o Carnaval está prestes a começar e, neste fim de semana, último antes do feriadão, cariocas e turistas poderão ter mais uma amostra de como será a festa na cidade. Somente no Carnaval de rua, serão 102 blocos desfilando de sexta-feira (21) até domingo (23), além, é claro, dos ensaios das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, com entrada gratuita. Confira o calendário completo de atrações no fim da matéria.



Nesta sexta-feira (21), as escolas a entrar na Avenida para o último teste de som e luz são a Unidos de Padre Miguel, às 19h, Paraíso do Tuiuti, às 22h, Unidos da Tijuca, às 22h40 e Mocidade Independente de Padre Miguel, que deve entrar na avenida à meia-noite.



Já no sábado (22), a Marquês de Sapucaí abre suas portas às 17h para o público e recebe mais quatro agremiações. São elas: Beija-Flor de Nilópolis, que abre os trabalhos, às 19h, seguida pela Mangueira, às 20h30, Unidos de Vila Isabel às 22h10, e a Portela às 23h50.



No domingo (23), os ensaios começam com a Acadêmicos do Salgueiro, às 19h, com o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado". Em seguida, entram na Avenida a Grande Rio, às 20h30, e a Imperatriz Leopoldinense, às 22h10. Por último, a atual campeã do Carnaval, Unidos do Viradouro, às 23h50, trazendo à Sapucaí o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón".

Fora da Sapucaí, o pré-Carnaval terá mais de 100 blocos de rua no fim de semana. Na sexta, o Ginga Tropical abre os trabalhos às 15h na Rua da Alfândega, no Centro, seguido pelo Badalo de Santa Teresa, com concentração marcada para às 17h no Largo das Neves, em Santa Teresa, e o Inova Que Eu Gosto, que acontece na Rua Barão do Flamengo, no Flamengo, a partir das 18h.



No sábado (22), o clima esquenta ainda mais. São esperados 55 blocos, com destaque para o megabloco da Favorita, que acontece no Centro, a partir das 7h, e os já tradicionais Céu Na Terra, em Santa Teresa, às 7h, Simpatia é Quase Amor, às 14h, em Ipanema, Zona Sul, e o bloco Pérola da Guanabara, na Ilha de Paquetá, começando às 9h.



Há também blocos infantis, como o Mini Bloco, que acontece na Praça Comandante Xavier de Brito, na Tijuca, das 9h às 15h, e o bloco para pets e seus tutores, Tijuca Para Cães, que desfila na Praça Saens Peña, às 9h.



Outros 37 blocos passam pelas ruas do Rio no domingo (23). A lista de cortejos inclui o tradicional Cordão do Boitatá, no Centro, às 7h, o Fogo e Paixão, que fica parado no Largo de São Francisco de Paula, a partir das 8h. O Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, Zona Sul, também deve arrastar uma multidão a partir das 8h.



Ainda na Zona Sul, também desfila o Empolga às 9, em Ipanema, a partir das 11h. Já na Zona Oeste, a Banda da Barra deve levar uma multidão para a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. A concentração do bloco está marcada para às 12h.



Sexta-feira (21) - Abertura dos portões 17h



Unidos de Padre Miguel - 19h

Paraíso do Tuiuti -22h

Unidos da Tijuca - 22h40

Mocidade Independente de Padre Miguel - 00h



Sábado (22) - Abertura dos portões 17h



Beija-flor - 19h

Mangueira - 20h30

Unidos de Vila Isabel - 22h10

Portela - 23h50



Domingo (23) - Abertura dos portões 17h



Salgueiro - 19h

Grande Rio - 20h30

Imperatriz Leopoldinense - 22h10

Unidos do Viradouro - 23h50



Sexta-feira, 21 de fevereiro



Região Central



Bloco Ginga Tropical

Endereço: Rua da Alfândega, 19 - Centro

Horário: 15h às 21h



Chroma Aqui Na Minha Mão

Endereço: R. do Rezende, 10 - Centro

Horário: 18h às 22h



Bloco Molha o Pé das Oito

Endereço: Rua São José, 90 - Sala 1311 - Centro

Horário: 18h às 22h



Bloco Badalo de Santa Teresa

Endereço: Largo das Neves, 412 - Santa Teresa

Horário: 17h às 22h



Bloco Carnavalesco Leão da Pedra

Endereço: Rua da América, 285 - Santo Cristo

Horário: 18h às 22h



Bloco Educa Que Liberta ou Cordão do Paulo Freire e Ôh! Darcy

Endereço: Rua Pedro Lessa, 35 - Centro

Horário:19h às 22h



Zona Norte



Bloco Vila Mimosa - Eu Também Tenho C*

Endereço: Rua Sotero dos Reis, 66 - Praça da Bandeira

Horário: 16h às 22h



Bloco Rolado

Endereço: Praça Niterói, 17 - Maracanã

Horário: 18h às 22h



Zona Sul



Inova Que Eu Gosto

Endereço: Rua Barão do Flamengo, 4 - Flamengo

Horário: 18h às 22h



Bloco Virtual

Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 86 - Leme

Horário: 19h às 22h



Zona Oeste



Bloco Zona Mental

Endereço: Rua Sidnei, 96 - Bangu

Horário: 16h às 19h



Sábado, 22 de fevereiro



Região Central



Bloco da Favorita (Megabloco)

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Horário: 7h às 12h



Bloco Estratégia

Endereço: Largo São Francisco de Paula - Centro

Horário: 8h às 14h



Céu Na Terra

Endereço: Rua Almirante Alexandrino - Santa Teresa

Horário: 7h às 13h



Bloco da Saara

Endereço: Rua Buenos Aires, 271 - Centro

Horário: 13h às 19h



Bloco Òrúnmilá e Filhos de Gandhi

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80 - Gamboa

Horário: 14h às 20h



Que Bloco É Esse?!

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 - Centro

Horário: 14h às 17h



Bloco Batuke de Ciata

Endereço: Rua Tia Ciata, 19 - Saúde

Horário: 15h às 21h



Bloco Pinto Sarado

Endereço: Travessa Sara, 64 - Santo Cristo

Horário: 16h às 22h



Bloco do Rock

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

Horário: 17h às 21h



Bloco Eu Amo a Lapa

Endereço: Praça Cardeal Câmara, 71 - Lapa

Horário: 17h às 22h



Bloco Dig Dig Joy

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, 14 - Tijuca

Horário: 17h às 21h



Zona Norte



Bloco do ECJG

Endereço: Rua Cambaúba, 363 - Jardim Guanabara

Horário: 8h às 14h



Bloco Urubuzada

Endereço: Rua Doutor Satamini, 160 - Tijuca

Horário: 9h às 14h



Mini Bloco (Infantil)

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, 18 - Tijuca

Horário: 9h às 15h



Bloco Tijuca Para Cães

Endereço: Praça Saenz Peña, 344 - Tijuca

Horário: 9h às 14h



Perola da Guanabara

Endereço: Ilha de Paquetá

Horário: 9h às 15h



Bloco Butano Na Bureta

Endereço: Rua Senador Furtado, 15-B - Praca da Bandeira

Horário: 12h às 18h



Confraria da Bebidinha

Endereço: Travessa Coari, 6 - Abolição

Horário: 12h às 18h



Põe Na Quentinha

Endereço: Praça Niterói, 18 - Maracanã

Horário: 12h às 18h



Banda da Praia da Bica

Endereço: Avenida Almirante Alves Câmara Júnior, 1191 - Jardim Guanabara

Horário: 13h às 17h



Seu Largato Mama

Endereço: Praça Niterói, 17 - Maracanã

Horário: 14h às 19h



Bloco Alegria do Sapê

Endereço: Rua Camoropim, 132 - Bento Ribeiro

Horário: 14h às 20h



Bloco Bunda Rachada

Endereço: Rua Romero Zander, 358 - Ramos

Horário: 14h às 20h



Bloco Insano

Endereço: Avenida Édison Passos, 19 - Alto da Boa Vista

Horário: 14h às 20h



Bloco do Aquilah

Endereço: Travessa Santorim, 22 - Rocha Miranda

Horário: 15h às 18h



Banda Haddock

Endereço: Rua Haddock Lobo, 359 - Tijuca

Horário: 16h às 22h



Bloco Calma Amor

Endereço: Avenida Monsenhor Félix, 710 - Irajá

Horário: 16h às 22h



Bloco Gambarato

Endereço: Rua Valentim da Fonseca, 25 - Sampaio

Horário: 16h às 20h



Bloco Já Comi Pior Pagando

Endereço: Rua Leite de Abreu - Tijuca

Horário: 16h às 22h



Bloco Serrote Afiado

Endereço: Rua Mário Ferreira, 217 - Engenho da Rainha

Horário: 16h às 22h



Seu Kuka É Eu do Grajaú

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 1032 - Tijuca

Horário: 16h às 22h



Cacique de Higienópolis

Endereço: Rua Tamiarana, 11 - Higienópolis

Horário: 16h às 22h



Fuzuê... Só Alegria Pra Você!!

Endereço: Rua Tamiarana, 4 - Higienópolis

Horário: 16h às 22h



Liga Independente dos Blocos de Enredo

Endereço: Praça Quintino Bocaiuva, 33 - Quintino Bocaiuva

Horário: 16h às 22h



Banda do Tijuca Tenis Clube

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 451 - Tijuca

Horário: 17h às 22h



Bloco Afoxé Omo Ifá

Endereço: Praça Barão de Drumond, 2576 - Vila Isabel

Horário: 17h às 21h



Bloco Amigos da Esquina

Endereço: R. Pernambuco, 874 - Encantado

Horário: 17h às 22h



Zona Sul



Imaginou? Agora Amassa

Endereço: Rua José Linhares, 245 - Leblon

Horário: 8h às 14h



Bloco Infantil Sá Pereira (Infantil)

Endereço: Rua Capistrano de Abreu, 29 - Botafogo

Horário: 8h às 13h



Bloco Da Balanço

Endereço: Nossa Senhora da Paz - Ipanema

Horário: 9h às 15h



Bloco do Travesseiro (Infantil)

Endereço: Travessa Eurícles de Matos, 32 - Laranjeiras

Horário: 9h às 12h



Bloco Primeiro Amor

Endereço: Avenida Prefeito Mendes de Morais, 808 - São Conrado

Horário: 9h às 15h



Só o Cume Interessa

Endereço: Praça General Tibúrcio, sem número - Urca

Horário: 10h às 16h



Simpatia é Quase Amor

Endereço: Rua Teixeira de Melo - Ipanema

Horário: 14h às 20h



Bloco Ih, É Carnaval!

Endereço: Avenida Pasteur, 250 - Urca

Horário: 15h às 21h



Banda Bandida

Endereço: Rua Inhangá, 11 - Copacabana

Horário: 16h às 22h



Bloco da Mamadeira (Infantil)

Endereço: Redondo do Parque General Leandro, Rua Lauro Muller, 66 - Botafogo

Horário: 16h às 19h



Zona Oeste



Lavou Tá Limpo

Endereço: Rua Cândido Benício, 2235 - Praça Seca

Horário: 12h às 18h



Bloco Soul da Gema

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3360 - Barra da Tijuca

Horário: 12h às 18h



Bloco Fla Master

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3604 - Barra da Tijuca

Horário: 14h às 20h



Parei de Beber, Não de Mentir

Endereço: Rua Mandina - Curicica

Horário: 15h às 21h



Bloco do Balde Sulacap

Endereço: Rua Antônio de Mendonça - Jardim Sulacap

Horário: 16h às 22h



Bloco H Romeu Pinto

Endereço: Rua Carumbé, 225a - Realengo

Horário: 16h às 22h



Banda do Pechincha Jacarepaguá

Endereço: Estrada do Pau-Ferro, 9 - Pechincha

Horário: 16h às 22h



Bloco da Praia

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Horário: 17h às 22h



Domingo, dia 23 de fevereiro



Região Central



Cordão do Boitatá

Endereço: Rua da Assembléia, 40a - Centro

Horário: 7h às 13h



Bloco Fogo e Paixão

Endereço: Largo de São Francisco de Paula - Centro

Horário: 8h às 14h



Fiquei Firme

Endereço: Ladeira do Barroso - Gamboa

Horário: 14h às 20h



Bloco Deixa Falar

Endereço: Rua Frei Caneca, 511 - Estácio

Horário: 15h às 20h



Morena do Dom

Endereço: Rua André Cavalcanti, 44 - Centro

Horário: 15h às 21h



Bloco O Fervo

Endereço: Rua Professor Quintino do Vale - Estácio

Horário: 16h às 22h



Bloco Foliões da Prainha

Endereço: R. São Francisco da Prainha, 43 - Saúde

Horário: 18h às 22h



Zona Norte



Bailinho do Capitão Trombeta (Infantil)

Endereço: Praça Iaiá García - Ribeira

Horário: 7h às 13h



Bloco Carnavalesco Escoteiros Na Folia

Endereço: Rua Oliveira, 3 - Méier

Horário: 9h às 13h



Bloco Sementes do Samba (Infantil)

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 226 - Vila Isabel

Horário: 9h às 15h



Bloco Me Perco Na Reta, Me Acho Na Curva

Endereço: Praça Agripino Grieco - Méier

Horário: 10h às 15h



Chegou Pilares

Endereço: Rua Soares Meireles, 95 - Pilares

Horário: 11h às 17h



Bloco Unidos da Ribeira

Endereço: Praça Iaiá García - Ribeira

Horário: 12h às 17h



Fuzuê da Ilha

Endereço: Rua Uçá, 392 - Jardim Guanabara

Horário: 12h às 17h



Bloco No Rabo do Pavão

Endereço: Rua 24 de Maio, 527 - Riachuelo

Horário: 12h às 18h



Rodopiando No Tombo do Copo

Endereço: Rua Citiso, 234 - Rio Comprido

Horário: 12h às 18h



Eu Choro Curto, Mas Rio Comprido

Endereço: Rua Aristides Lobo, 250 - Rio Comprido

Horário: 13h às 18h



Bloco Banda da Zulmira

Endereço: Rua Almirante João Cândido Brasil, 251 - Maracanã

Horário: 14h às 20h



Bloco Majorzão da Tijuca

Endereço: Rua Major Ávila, 132 - Tijuca

Horário: 15h às 21h



Bloco Xodó da Piedade

Endereço: Rua João Pinheiro, 171 - Piedade

Horário: 16h às 22h



Cata Latas do Grajaú

Endereço: Praça Nobel, 14 - Grajau

Horário: 16h às 22h



Bloco Turma do Gato Futebol e Samba

Endereço: Rua Djalma Dutra, 262 - Pilares

Horário: 16h às 22h



Bloco Unidos do Engenho de Dentro

Endereço: Rua Adolfo Bergamini, 370 - Engenho de Dentro

Horário: 16h às 22h



Zona Sul



Blocão de Copacabana

Endereço: Avenida Atlântica - Copacabana

Horário: 8h às 12h



Suvaco de Cristo

Endereço: Rua Jardim Botânico, 594 - Jardim Botânico

Horário: 8h às 12h



Gigantes da Lira (Infantil)

Endereço: Rua General Glicério - Laranjeiras

Horário: 9h às 15h



Banda do Arroxo

Endereço: Avenida Atlântica, 1230- Copacabana

Horário: 9h às 14h



Empolga Às 9

Endereço: Avenida Vieira Souto, 370 - Ipanema

Horário: 11h às 17h



Quem Num Guenta Bebe Água

Endereço: Rua Gago Coutinho, 37 - Laranjeiras

Horário: 12h às 18h



Bloco Chaleira do Vidigal

Endereço: Avenida Delfim Moreira - Leblon

Horário: 13h às 18h



Bloco Foliões da Abraces (Pessoas Com Deficiência - PCD)

Endereço: Avenida Atlântica, 2964 - andar térreo - Copacabana

Horário: 14h às 18h



Tá Pirando, Pirado, Pirou!

Endereço: Av. Pasteur, 404 - Urca

Horário: 15h às 21h



Larga Onça Alfredo

Endereço: Rua Esteves Júnior, 51 - Laranjeiras

Horário: 16h às 20h



Zona Oeste



Pode Provar Que Não Tem Veneno

Endereço: Praça Augusto Ruschi - Recreio dos Bandeirantes

Horário: 9h às 15h



Bloco Carnavalesco Panela da Folia

Endereço: Rua Belisário de Sousa, 512 - Realengo

Horário: 11h às 17h



Banda da Barra

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3646 - Barra da Tijuca

Horário: 12h às 18h



Tamo Junto In Folia

Endereço: Rua F Iapi, 171 - Bangu

Horário: 16h às 22h