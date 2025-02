Carnaval é feriado em algumas cidades e ponto facultativo em outras - Alex Ferro/Riotur

Publicado 26/02/2025 12:46

Rio - Uma das datas mais esperadas pelos brasileiros está chegando: o Carnaval. A festa, que em 2025 já tem início oficialmente neste sábado (1º), traz a mesma dúvida todos os anos. Afinal, é feriado ou ponto facultativo?

Embora a data não esteja no calendário oficial de comemorações do Brasil, não se enquadrando como feriado nacional, em algumas cidades, como Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), a terça-feira de Carnaval, que neste ano cai em 4 de março, é feriado. A segunda-feira e a Quarta-Feira de Cinzas são ponto facultativo. Em outros lugares, como São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), o período inteiro apenas é considerado ponto facultativo.

Portanto, não são todos que podem tirar folga para curtir a festa. Nas cidades em que a data é considerada ponto facultativo, cabe ao trabalhador decidir se seus funcionários podem ficar em casa ou não no Carnaval.

A Quarta-Feira de Cinzas também não é feriado. No entanto, algumas cidades consideram a data como ponto facultativo. Tradicionalmente, em alguns lugares as atividades voltam ao normal apenas no período da tarde.