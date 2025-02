Andrea Andrade é rainha de bateria da Porto da Pedra - Anderson Bordê / Divulgação

Andrea Andrade é rainha de bateria da Porto da PedraAnderson Bordê / Divulgação

Publicado 27/02/2025 08:00

Rio - Andrea de Andrade compareceu ao último ensaio da Porto da Pedra, em São Gonçalo, na noite desta quarta-feira (26). Rainha de bateria da escola, a empresária e influenciadora deu um show de simpatia e samba no pé à frente Ritmo Feroz. Para a ocasião, ela apostou em um look com transparência e cristais.

fotogaleria



"Eu participei de quase todos os ensaios da escola, pois tenho a convicção de que quanto mais ensaiamos, melhor será a nossa sintonia com a bateria, e mais bonita será a nossa apresentação. Além disso, fui recebida de forma tão calorosa por todos os integrantes da escola que a responsabilidade de estar com eles em um cargo tão importante se torna ainda maior", afirma a majestade. "Eu participei de quase todos os ensaios da escola, pois tenho a convicção de que quanto mais ensaiamos, melhor será a nossa sintonia com a bateria, e mais bonita será a nossa apresentação. Além disso, fui recebida de forma tão calorosa por todos os integrantes da escola que a responsabilidade de estar com eles em um cargo tão importante se torna ainda maior", afirma a majestade.

A Porto da Pedra vai defender na Série Ouro o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou", sobre a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia. A vermelha e branco será a quinta escola a se apresentar neste sábado (1º) e apostará no enredo de Mauro Quintaes para lutar pela volta ao Especial.