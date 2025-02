Pocah - Reprodução/Divulgação

Publicado 26/02/2025 21:03 | Atualizado 27/02/2025 06:38

Rio - Pocah vai comandar um dos maiores blocos de rua LGBT+ do Carnaval 2025 no Rio, o "Sai, Hétero!", que vai começar na terça-feira (4) às 16h e tem previsão para terminar às seis da manhã da Quarta-Feira de Cinzas (5). A cantora receberá convidados como Cris Lima, do hit viral Rapariga Eu Sou (Cuida do Seu Homem se Não Vou Roubar), os DJs Vinny Benicasa e Bruna Areas, entre outros.



Ao todo serão mais de 20 atrações, que serão reveladas aos poucos até o dia da apresentação do bloco, um dos 482 que tomam conta das ruas carioca no Carnaval.

A vereadora de Niterói (PSOL), Brenny Briolly e o coreógrafo da cantora Ludmilla, Edson Damazzo, serão homenageados como Madrinha e Muso, respectivamente, do bloco na folia.



O cortejo nasceu em 2018 como uma brincadeira, em resposta para a pauta do momento que era a “cura gay” - as chamadas terapias de conversão sexual, proibida no Brasil. O meme se tornou realidade e desde sua estreia foi muito bem aceito, arrastando multidões no Carnaval de rua da cidade. Os frequentadores são acolhidos de forma respeitosa e sem preconceitos, não importa a orientação - lésbica, gay, bissexual, travesti e hétero, apesar do nome.

Serviços:

Bloco “Sai, Hétero!”



Data: 04/03/2025

Horário: A partir das 16h

Local: Praça Marechal Âncora – Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis até às 20h. Após esse horário R$ 20,00

Classificação: 18 anos