Andressa Marinho segue rainha de bateria da UPM - Diego Mendes

Publicado 20/03/2025 07:40

Rio - Andressa Marinho continuará à frente da bateria Unidos de Padre Miguel no próximo Carnaval. O anúncio foi feito pela diretoria da escola na noite desta quarta-feira (19).

De acordo com comunicado enviado à imprensa, Andressa, que estreou no posto em 2025, "encantou a comunidade e o público da Marquês de Sapucaí com sua energia, elegância e paixão pelo samba".