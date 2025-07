Mayara Lima retoma aulas de samba no pé em projeto social para crianças do morro do Tuiuti - Divulgação / Paraíso do Tuiuti

Mayara Lima retoma aulas de samba no pé em projeto social para crianças do morro do TuiutiDivulgação / Paraíso do Tuiuti

Publicado 25/07/2025 09:55 | Atualizado 25/07/2025 13:00

Rio - A rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, deu início, nesta quarta-feira (24), às atividades do projeto social da escola mirim "Netinhos do Tuiuti" para a etapa do Carnaval de 2026. A primeira aula marcou o lançamento da nova turma do projeto "Educação em Ação", que oferece oficinas gratuitas de samba no pé para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, no Morro do Tuiuti, em São Cristóvão.



"Meu objetivo é trabalhar o samba desde cedo na vida dessas crianças, resgatar a essência do samba no pé da nossa comunidade e trazer isso para dentro da nossa quadra. Estou muito feliz em poder contribuir não só como rainha de bateria, mas também como educadora. É algo que me enche de orgulho. Poder transmitir meu conhecimento através da minha arte e da minha cultura, que é tão rica, é uma missão. Toda criança precisa fazer parte desse mundo, dessa magia que é o Carnaval", diz Mayara.

A rainha também destacou a importância do ritmo na vida dos jovens. "O samba tem o poder de mudar vidas — e eu sou prova disso. Vim da escola mirim e o Carnaval transformou a minha história. Quero que essas crianças entendam, desde cedo, que o samba pode ser um pilar de mudança para elas, assim como foi para mim", completou.