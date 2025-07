Sambas concorrentes da Portela serão apresentados à comunidade no dia 17 de agosto - Divulgação

Sambas concorrentes da Portela serão apresentados à comunidade no dia 17 de agosto Divulgação

Publicado 25/07/2025 10:24

Rio - A Portela promoverá, no dia 17 de agosto, a apresentação oficial dos sambas concorrentes para o Carnaval 2026. O evento será realizado na quadra da escola, em Madureira, com abertura dos portões às 17h.



Com o objetivo de garantir condições igualitárias entre as parcerias e promover uma disputa mais equilibrada, a Portela reformulou o formato do concurso. Assim, apenas três fases eliminatórias serão abertas ao público antes da final, marcada para o dia 26 de setembro, sendo elas a apresentação oficial da obras, a junção das chaves (14 de setembro) e a semifinal (21 de setembro).



As demais etapas ocorrerão de forma interna, com apenas os compositores e a diretoria da escola, garantindo um ambiente focado na avaliação

"A Portela está em constante evolução, e a adoção deste modelo tem como objetivo valorizar ainda mais os compositores e estabelecer um processo de apresentação das obras mais justo e igualitário para todas as parcerias. Esse é o nosso objetivo, que todos tenham as mesmas condições no concurso", explica o presidente Junior Escafura.



A Portela levará para a Avenida o enredo “O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”, do carnavalesco André Rodrigues.