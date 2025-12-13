Helenice Catharina, porta-bandeira veterana da Grande RioReprodução/Instagram
Morre Helenice Catharina, porta-bandeira da Grande Rio, aos 76 anos
O velório acontecerá neste domingo (14), na quadra da escola, a partir das 10h
