Helenice Catharina, porta-bandeira veterana da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Helenice Catharina, porta-bandeira veterana da Grande RioReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 18:01

Rio - Morreu neste sábado (13), no Rio de Janeiro, Helenice Catharina, porta-bandeira veterana da Grande Rio, aos 76 anos. “Dona Catharina”, como era conhecida, foi uma das fundadoras da ala de mestre-sala e porta-bandeira da Grande Rio e dedicou quatro décadas de carreira ao Carnaval.

Em publicação no Instagram, a agremiação emitiu um comunicado homenageando a sambista e informando que o velório ocorrerá na quadra da Grande Rio, neste domingo (14), a partir das 10h.

“Nos despedimos de uma de nossas fundadoras e responsáveis pela criação da ala e do projeto de casais de mestre-sala e porta-bandeira da Grande Rio. Seu legado ficará eternamente na nossa memória, D. Catharina. Que continue nos iluminando, agora em outro plano. Descanse em paz”, diz a legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores e alunos da escola lamentaram o falecimento de um dos ícones da agremiação. “Obrigado por tudo, Dona Catharina. Descanse, e que a senhora seja recebida no céu com muitos aplausos e muito samba!”, escreveu um seguidor. “Obrigada por tudo e por tanto. A porta-bandeira que eu sou só existe por causa da senhora”, disse outra. “Sua missão e compromisso com a formação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira foram fundamentais para que a Grande Rio seja a potência que é hoje”, escreveu uma terceira.