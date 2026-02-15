Iza é rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Alex Santana / Divulgação

Publicado 15/02/2026 05:00 | Atualizado 15/02/2026 12:48

Rio - Cria de Olaria, na Zona Norte, Iza retorna à Marquês de Sapucaí, neste domingo (15), como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, depois de ocupar o posto entre 2020 e 2022. Segunda escola a desfilar, a agremiação apresentará o enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, em homenagem a Ney Matogrosso. Em entrevista ao DIA, a cantora exalta a escolha do tema, fala sobre suas origens, adianta que look será inovador e, ainda, entrega se é pé quente. Confira!

- Iza você volta a reinar à frente dos ritmistas da Imperatriz Leopoldinense neste ano. Qual o sentimento de retornar ao cargo?

Estar com a Imperatriz faz com que eu me reconecte com a minha raiz e com várias coisas especiais da minha infância e da minha adolescência. Me sinto muito feliz e abraçada pela comunidade. Essa sinergia, a vontade de fazer dar certo e a familiaridade que nós temos não têm preço. Estou realizando um sonho voltando e é, sem dúvida, um momento mágico para mim.



- Você se sente uma nova mulher à frente dos ritmistas da Swing da Leopoldina depois de ter a Nala?

A maternidade mudou muito a forma como eu enxergo minha carreira como um todo, não só na Imperatriz. Acho que quando a gente vive só por nós, e não tem essa obrigação e esse porto, as nossas decisões são diferentes. A Nala me transforma todos os dias em uma pessoa mais consciente e mais presente em tudo o que eu faço.



- A Imperatriz vai apresentar o enredo "Camaleônico", em homenagem ao Ney Matogrosso. O que achou da escolha? Você é uma grande admiradora do trabalho do Ney?



Achei incrível a escolha. O Ney é um artista inacreditável, muito à frente do seu tempo e acho que em tempos de tanta tela, de tanta comparação, de tanta cópia, é muito inspirador falar de alguém que não se preocupa em agradar os outros, em alguém que se preocupa em ser fiel à sua própria arte e à sua própria verdade. Eu acho que isso é um lembrete para todos nós artistas. Acho isso muito necessário muito especial

- Nos ensaios técnicos, você usou looks inspirados no Ney. O que a gente pode esperar da sua fantasia na Sapucaí, Iza? O que ela vai representar? Pode dar um spoiler para gente?



Não posso falar muito. Essa roupa vai ser revelada na hora que eu pisar na Sapucaí. Mas essa roupa deu muito trabalho e foram inúmeras provas. É algo muito inovador e algo diferente de tudo que eu já usei.

- Você é pé quente, Iza? A Imperatriz Leopoldinense vai levar o título de campeã do Grupo Especial? Se não levar, fica entre as seis melhores, e você volta a desfilar nas campeãs?

Muita responsabilidade falar isso, mas independente de mim, independente de qualquer coisa, a Imperatriz tá vindo para mais uma vez fazer história. Mais uma vez vai fazer um carnaval inesquecível, memorável, impecável, rico, cheio de referências e muito artístico.



- Você tem algum 'ritual' antes de entrar na Sapucaí para desfilar?

Sempre entro com a cabeça de que eu tenho uma responsabilidade muito grande, que existem coisas que eu preciso fazer, mas que o mais importante é me divertir e me sentir livre, porque eu acho que é assim que fica bonito. É ali que a arte nasce.



- Pretende levar a família para te assistir desfilando, Iza?

Com certeza, pretendo levar a minha família para assistir. A Nala é muito pequenininha. Então, não sei se eu consigo levar ela para que ela fique confortável e sem se assustar com tudo que ela vai ver. Mas a minha família vai estar lá em peso, e de casa ou não, ela (Nala) estará assistindo a mamãe.



- Quais são as maiores e melhores lembranças carnavalescas que você tem?

Tenho muitas lembranças de bloquinhos de rua, de curtir o Carnaval com meus amigos. Sempre gostei e aproveitei muito.



- Quais são seus projetos profissionais para depois do Carnaval?

Estou finalizando meu próximo álbum. No ano passado, eu lancei duas faixas que estarão no meu novo trabalho, 'Caos e Sal' e 'Tão Bonito', e agora o público poderá ouvir mais desse trabalho. Tem turnê nova vindo por aí também e quero levá-la para todo o Brasil.