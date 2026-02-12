Bateria do Bloco ’Exagerado’ se reunirá às 8h deste sábado (14), na Praça Tiradentes, no Centro do Rio - Pamela Perez / Divulgação

Bateria do Bloco ’Exagerado’ se reunirá às 8h deste sábado (14), na Praça Tiradentes, no Centro do Rio Pamela Perez / Divulgação

Publicado 12/02/2026 13:26

Rio – Fãs do cantor Cazuza (1958-1990) e outros foliões poderão celebrar o legado do artista neste sábado (14), a partir das 8h, na Praça Tiradentes, palco do bloco Exagerado, que homenageará, também, os 90 anos de Lucinha Araújo, mãe do ídolo da MPB, com o tema “Minha Flor, meu bebê”.

“Fiquei muito feliz com mais uma homenagem do bloco. ‘Minha Flor, Meu Bebê’ sou eu o chamando quando ele era criança. Será um sucesso, o Exagerado é incrível. Mais um ano juntos”, exalta Lucinha.





Entre as novidades para 2026, estão a participação do cantor e intérprete Jorge Rios, reconhecido pelo Brazuza, um dos principais tributos a Cazuza no Brasil, e a camisa estampada com o nome do bloco, que pode ser adquirida pelo site

fotogaleria

O Exagerado conta com profissional de Libras e um espaço exclusivo na área de produção para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes.

“A Lucinha esteve conosco no primeiro ensaio de rua. De lá para cá, ela já financiou o Carnaval, levou o bloco para a inauguração do Centro Cultural Cazuza, nos convidou a participar do seu livro, enfim... Sempre esteve disposta a nos ajudar”, conta o produtor e idealizador do Exagerado, Rafael Braga.