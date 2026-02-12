Bateria do Bloco ’Exagerado’ se reunirá às 8h deste sábado (14), na Praça Tiradentes, no Centro do Rio Pamela Perez / Divulgação
Relembrando hits de Cazuza, bloco Exagerado homenageia os 90 anos de Lucinha Araújo
Concentração será a partir das 8h deste sábado (14), na Praça Tiradentes
Musa Karla Klemente representará a cartomante Eulália no desfile da União da Ilha
Agremiação da Série Ouro desfila, nesta sexta-feira (13)
Vila Isabel terá bateria com fantasias pintadas à mão na Sapucaí
Ritmistas da agremiação homenageiam o multiartista Heitor dos Prazeres
Musa da Porto da Pedra posa para ensaio sensual inspirado no enredo
Anny Alves se prepara para brilhar na Sapucaí com a escola de São Gonçalo
Confira roteiro dos blocos de embalo que vão agitar a Avenida Chile
'Mais do que festa, o Carnaval da Avenida Chile é resistência cultural', diz presidente da entidade responsável pelos desfiles
Pernambuco vai à Sapucaí com desfile da Grande Rio sobre o Manguebeat
Escola de samba de Duque de Caxias será a penúltima a se apresentar na terça-feira
