Susana Naspolini vai se afastar do 'RJTV' para tratar novo câncer

Rio - A jornalista Susana Naspolini anunciou, nesta terça-feira (28), que vai se afastar do "RJTV 1ª Edição" para tratar um novo câncer. Através de um vídeo no Instagram, a repórter deu a notícia a seus seguidores e explicou que vai precisar ficar um mês afastada das telinhas para se adaptar ao tratamento.

"Eu estava de férias e era para voltar ao trabalho hoje. Mas, durante as férias fiz meus exames e ele apareceu de novo. Estou com câncer de novo", contou ela, em um vídeo com 1min15 de duração.

"Vou precisar ficar um mês afastada do RJ Móvel, vou morrer de saudades. Mas, tô aqui para pedir muitas orações. Rezem por mim, pois o poder da oração... Quem puder e quiser me ajudar, a forma é essa", finalizou.

Susana já venceu a batalha contra o câncer quatro vezes: ele teve câncer pela primeira vez aos 18 anos, quando foi diagnosticada com um linfoma. Em 2011, venceu um câncer na mama e outro na tireoide. Já em 2016, novamente enfrentou um câncer na mama.

Confira o desabafo de Susana Naspolini:

Ana Maria Braga também trata a doença