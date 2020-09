Modelo de 22 anos é apontada como novo affair de Adriano Imperador

Rio - Adriano Imperador assumiu namoro com a estudante Florencé Neubert, de 22 anos. De acordo com o "Extra", o ex-jogador e a jovem se conheceram há sete semanas em uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Florencé mora em Copacabana, na Zona Sul do Rio, tem ascendência alemã e já fez parte do cast de uma agência de modelos. Ela passou as últimas férias na Grécia com amigas. Antes de Florencé, Adriano ficou com Victoria Moreira por seis meses. Eles chegaram a ficar noivos mas o romance não foi pra frente.