Por O Dia

Publicado 07/11/2020 08:42 | Atualizado 07/11/2020 08:48

André Marques desabafou sobre a morte recente do amigo Tom Veiga , o intérprete do Louro José, no Instagram."É difícil... ouço pessoas dizendo que estão preparadas pra isso, invejo esse controle! Não consigo. Dói demais. Meu corpo dói, fisicamente mesmo, parece que levei uma surra! Corpo cansado e pesado!", escreveu o apresentador na legenda da postagem. Na imagem, uma frase de luto: "Não consigo dizer adeus e nem aceitar a sua partida, meu amigo".André também pediu orações para Tom. "Sei lá por que estou escrevendo isso... acho que desabafando mesmo!!! Aproveitando, queria agradecer as inúmeras mensagens de amor e carinho que venho recebendo! Obrigado mesmo! Peço que orem pelo meu amigo Tom! Ele precisa de paz. Amém!", finalizou.Veiga morreu no último domingo (01), vítima de um AVC , aos 47 anos, no Rio de Janeiro. André Marques foi quem encontrou o amigo já morto em sua casa.