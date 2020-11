Helena, Francisco, Zezé di Camargo e Luciano Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 10:24 | Atualizado 24/11/2020 11:04

Rio - A família Camargo está de luto após o falecimento de Seu Francisco, pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano , que teve a sua história contada para todo o Brasil no filme "Dois Filhos de Francisco". Aos 83 anos, Francisco José de Camargo sofreu complicações após ser diagnosticado com um sangramento intestinal no início do mês. Nas redes sociais, familiares e amigos famosos lamentaram a perda e se despediram.

A neta Wanessa Camargo ressaltou valores positivos do avô. "É difícil colocar em palavras a grandeza do ser que foi o Senhor Francisco José de Camargo, meu avô. Agora fica todos os seus ensinamentos. Sua humildade, o seu carinho pelo outro - por quem quer que seja. A forma como o senhor via o mundo e as pessoas, acreditando e vendo o bem em todos", destacou a cantora.

Mais cedo, Zezé di Camargo destacou o desejo de permanecer com a presença física do pai ao seu lado . A mensagem comovente foi postada no Instagram junto a foto em que está de mãos dadas com o pai.

"Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez, me perdoe por insistir que fique aqui. Te amo, meu pai", finalizou o artista.

A noiva de Zezé di Camargo, Graciele Barbosa, e a ex-mulher Zilu Godoi também se pronunciaram.

"Queria escrever aqui um pouco do que estou sentindo. Mas é impossível resumir em palavras tantos sentimentos. Uma mistura de amor, dor e saudades… eu sei que tudo acontece no tempo de Deus, mas é difícil racionalizar isso quando a notícia chega. [...] Obrigada por ter sido esse homem tão incrível, sua simplicidade e sabedoria ficam de exemplo para nós", disse Graciele

"Descanse em paz, Sr. Francisco! Que Deus o receba com todo amor e a mesma luz que o senhor nos emanava! Deixo aqui meus sinceros sentimentos à toda família, em especial à Dona Helena!", escreveu Zilu

Além da família Camargo, diversos amigos famosos prestaram solidariedade com a família e a história de Seu Francisco. "A informação foi confirmada nesta manha pela assessoria dos cantores! Lamentamos profundamente!", disse Sonia Abrão.

"Descanse em paz, Seu Francisco! Que Deus conforte o coração de toda a família", disse a cantora e compositora Marília Mendonça no Twitter.

