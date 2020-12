Por O Dia

Publicado 23/12/2020 16:14

Ronaldinho Gaúcho, que estava prestes a lançar um clipe musical, anunciou que precisou adiar a novidade por conta da internação da mãe, que está com Covid-19 Dona Miguelina, de 71 anos, está em uma UTI. O craque pediu orações aos seguidores no início da semana. "Queridos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe!", escreveu ele nos stories do Instagram.O craque abriu um estúdio e uma gravadora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e está investindo na carreira musical.