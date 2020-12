Ronaldinho Gaúcho e a mãe, Dona Miguelina Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 15:01

Rio - Nesta segunda-feira, Ronaldinho Gaúcho revelou que sua mãe, Dona Miguelina, de 71 anos, está internada no CTI com Covid-19. O craque afirmou que ela está recebendo todos os cuidados, agradeceu as orações e desejou força na recuperação de Dona Miguelina.

Publicidade

"Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe", compartilhou o craque em sua conta oficial no Twitter e no Facebook.