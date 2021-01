Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:42 | Atualizado 19/01/2021 14:44

Rio - Após Kevinho ter viralizado ao indicar um masturbador masculino que ganhou da namorada, Gabriela Versiani , o humorista Lucas Guedez mostrou a coleção de brinquedos eróticos do funkeiro ao fazer um tour pela nova mansão do cantor, na Grande São Paulo. Os vídeos foram publicados no Instagram Stories, na última segunda-feira.