Por Juliana Pimenta

Publicado 13/01/2021 11:55 | Atualizado 13/01/2021 11:59

Os tais ovinhos são feitos de silicone e em material extremamente maleável. Em formato e tamanho semelhante a um ovo de galinha, o produto vem com um abertura no meio, onde deve ser colocado lubrificante para que depois o órgão genital seja inserido.

A grande diferença entre a masturbação tradicional - com as mãos - e a oferecida pelo ovinho é que o produto possuiu, por dentro, uma textura desenvolvida especialmente para intensificar o prazer masculino. Aliás, no mercado, já existem diversos tipos de textura disponíveis . Confira abaixo, o vídeo que ensina como usar os ovinhos.